Pek çok kişi son dönemde Ömerli Barajı’nın nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Ömerli Barajı nerede nasıl gidilir?

Ömerli Barajı nerede? Ömerli Barajı nasıl gidilir hangi ilde?

Ömerli Barajı, İstanbul'da, Riva Deresi üzerinde, içme suyu temini amacı ile 1968 - 1973 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Baraj, 220 milyon metreküplük su kapasitesi ile İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biridir

Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2.198.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 52,00 m, normal su kotunda göl hacmi 386,50 hm³, normal su kotunda göl alanı 23,10 km²'dir. Yılda 180 hm³ içme-kullanma suyu sağlamaktadır.

Barajın yakınlarında Esenceli Köyü yer almaktadır.