Okul telaşı başladı

Okulların açılmasına ne kaldı... Veliler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama telaşına düştü. Tamam ders kitaplarını hükümet en kaliteli kağıtlara basılmış olarak veriyor bu sene de.. Çocuklar okula başladıkları gün sıralarının üzerinde bulacak.. Ama çantası, bir türlü kurtulamadıkları tektip üniforma gibi önlüğü, çantası, ayakkabısı derken, neredeyse 1000 liraya yakın masraf bekliyor hepsini.. İlköğretim okulları ve liselerdeki 17 milyon öğrencinin her biri için veliler, ortalama 60 liralık kalem, defter, silgi ve boya gibi kırtasiye malzemesi alıyor...

Aileler artık kaliteli ürünleri tercih ediyor. Çin malı zehirli ürünler furyası söndü ama, hâlâ Anadolu’nun bazı yerlerinde bunlar satılmaya çalışılıyor. Çocukları göz göre göre zehirlemek bu.. Satıcının umurunda olmayabilir ama, veliler dikkatli olmak zorunda. Asla, “ucuz, n’apim!” çaresizliğini dile getirmeyin; daha sonra “ben n’aptım yavruma böyle..!” diye diz dövmek var sonuçta...

Sentetik Çin malı kumaşlardan da uzak durulmalı. Sentetik ve boyalı Çin malı kumaşlardan yapılmış okul giysileri, çantalar çocukların sağlığını tehlikeye atıyor. Çin mallarına verilen paraya yazık. Çünkü malı ucuza üretmek için ucuz zehirli kimyasallar ile eksik hammadde kullanıyorlar. Ülkemizde üretilen malların kalitesinden şüphe etmeyin. Çin bile kaliteli defteri bizden alıyor. Maalesef yüksek maliyet yüzünden Çin’den ithal edilen kırtasiye ve oyuncak malzemeler testten geçirilemiyor. Sadece öğrencilere yönelik malzemeler değil, porselenler, fincanlar da.. Onların üzerlerindeki boyalar, yaldızlar da sağlığımızı tehdit ediyor. Ayrıca lütfen solvent bazlı yapıştırıcılar yerine su bazlı yapıştırıcılar almayı tercih edin.

Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası bir şirket okul kırtasiyesini, öğrenci giyimini üşenmedi geçtiğimiz yıllarda bir “sağlık güvenlik testi”nden geçirdi. Üstelik bunlar arasında sadece Çin’den gelen değil, Avrupa’dan gelenler de vardı. Sonuç vahim! Metro Cash&Carry adlı firma öğrencilere yönelik satışa sunduğu kalem, boya, silgi gibi kırtasiye ürünlerini ve çorap, önlük iç çamaşırları gibi, üstelik kendi sattıkları 290 ürünü teste tabi tuttu. Sonra da firmanın Genel Müdürü şu açıklamayı yaptı:

“Bunların 48’inde sorun tespit ettik. Sadece Uzakdoğu’dan değil Avrupa’dan gelen ürünlerde de sorun olabiliyor. Bu ürünlerde kanserojen madde, ağır metaller, azo kanserojen ve allerjen boya maddeleri, formaldehit (normal şartlarda renksiz, keskin kokulu, zehirli bir gaz) gibi sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğuran maddelere rastlanıyor.”