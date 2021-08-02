  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Bir ilimizde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'da korkutan deprem!
"Almanya Taliban ile gizlice görüştü"
Aktüel O ilimiz için flaş karar: 1 Eylül'e kadar yasaklandı
Aktüel

O ilimiz için flaş karar: 1 Eylül'e kadar yasaklandı

Yalova'da 1 Eylül tarihine kadar piknik ve mesire yerlerinde ateş yakmak yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 18:39:00 -
O ilimiz için flaş karar: 1 Eylül'e kadar yasaklandı

Yalova'da orman yangınlarına önlemek amacıyla piknik ve mesire yerlerinde mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmaya 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek. Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu Vali Muammer Erol Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili yeni kararlar alındı.

Kentteki tüm piknik ve mesire yerleri ile Delmece Yaylası Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

Toplantıda ayrıca ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyecek.

Komisyon ayrıca orman alanı civarındaki tesis ve sanayi kuruluşlarının da yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alması yönünde karara vardı.

Toplantıda her türlü patlayıcı, havai fişek, maytap ve benzeri yakıcı maddeleri kullanılmasına da yasak getirildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay