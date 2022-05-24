O anlar kamerada! Tesla yine alev topuna döndü
Kanada'da meydana gelen olayda bir Tesla Model Y aracı, bir anda alev topuna döndü. Aracın sürücüsü, camı kırarak yanmaktan son anda kurtuldu.
Kanada’da Jamil Jutha isimli bir sürücü, normal bir şekilde giderken Tesla Model Y aracında bir sorun oluştu.
Bir anda güç kaybeden ve tamamen kapanan 2021 model aracın hava girişlerinden içeriye duman dolmaya başladı. Sürücünün camları kırarak dışarı çıktığı andan hemen sonra araç yanmaya başladı.
Tesla, sırasıyla Şanghay, San Francisco ve Hong Kong’da bulunan üç Model S aracını enkaz haline çeviren yangınların ardından batarya yazılımını güncellediğini belirterek sorunları giderdiğini söylemişti.