0553 313 94 23

Nusret'e belediyeden büyük şok!

Nusret'in Bebek sahilinde bulunan et lokantası ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesi tarafından mühürlendi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:21
Nusret'e belediyeden büyük şok!

Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşık bir yıldır hizmet veren dünyaca ünlü restoran Nusret’in kapısına gelerek mühür vurdu.

Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada “Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevatpaşa Caddesi, No 69’da içkili restaurant olarak hizmet veren ünlü işletmeci Nusret’in mekânının bu sabah ruhsatı olmadığı tespit edilerek işletme; elektrik, doğalgaz ve su tedbirleri emniyete alındıktan sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi” dedi.

'MÜHÜR YOK, TADİLATA GİRDİK'

Mühürlemenin ardından Bebek Parkı’nın yakınında bulunan Nusret’in dışının branda ile çevrildiği görüldü. Restoran görevlileri “Yaklaşık bir yıldır burada hizmet veriyoruz. Kışa hazırlık yapmak için tadilata başladık. Mühürlenme söz konusu değildir. Restoran tüm izinler alınarak açılmıştır” dedi.

(Nusret’in kapısına böyle mühür vuruldu.)

 

Kaynak: Hürriyet

 

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:21
  1. Beşiktaş
  2. Nusret
  3. Bebek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da üçüncülük maçında son durum! İlk yarı sona erdi
    1. Rusya'da üçüncülük maçında son durum!..
    2. 192 ülkeden göç anlaşması! ABD..
    3. Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs..
    4. Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
    5. Bakan Soylu 18 teröristin öldürüldüğü..
    6. Adnan Oktar örgütünden 'grup seks'..
    7. Gattuso'ya büyük şok! Neye uğradığını..
    8. Arzuladığı şehadete 15 Temmuz'da..
    9. Mersin'de kahreden olay! Baba kız..
    10. Çok acı haber geldi! Serinlemek için..
    11. Beşiktaş'ta Babel krizi! Ortalık karıştı
    12. Amerikancı Komünistler Erdoğan'a karşı..
    13. Şahin ve Uysal Şehitler Makamı'nı..
    14. Nusret'e belediyeden büyük şok!
    15. TSK'dan Münbiç'te 14'üncü devriye
    16. Duvarlara 15 Temmuz'u çizdiler
    17. Adnan Oktar'ın ses kaydı ortaya çıktı!..
    18. Buz kütlesinin yaklaştığı köy tahliye..
    19. Rusya zor durumda! Seri üretime..
    20. Acı haber geldi! Beyza yaşamını yitirdi
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!