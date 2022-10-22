Nissan Türkiye’nin yeni İK Direktörü Ümmühan Yüksel oldu
Nissan Türkiye’nin, İnsan Kaynakları (İK) Direktörlüğü’ne Ümmühan Yüksel atandı.
Yüksel, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra eğitim hayatını İK Yönetimi alanında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyer yolculuğuna LC Waikiki’de başlayan Yüksel, sırasıyla Nissan Otomotiv ve Panasonic Türkiye’de İK Müdürü olarak görev yaptı. Ardından Canon Eurasia’da İK Direktörlüğü vazifesini üstlendi. Son olarak da Güzel Enerji AŞ İK Direktörlüğü’nü yürüttü.