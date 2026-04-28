  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam: 500 bin sosyal konut için 81 ilde kura çekimleri tamamlandı AK Parti'nin acı kaybı! Vefat etti Ortalığı germeye erken başladılar! Taksim'de 1 Mayıs provokasyonu Türkiye'nin kalite üssü tamamlandı! Türkiye Yüzyılı'nın dev projesi bitti! Türkiye OECD ülkelerini bile solladı: Hani Ak Parti kadınları eve hapsediyordu? Bakmayın cezaevinde olduğuna! Finansör Ekrem’den Mine’nin hakaretine çıt yok Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı... Tuncay Sonel'in itirazı reddedildi! Almanya "Eski Türkiye"ye döndü! Gazeteler alkol belasını öve öve bitiremedi Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı AFAD duyurdu: Malatya'da iki deprem!
Dünya Nijerya'da silahlı saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nijerya'da silahlı saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın Katsina eyaletinde bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Katsina eyaleti yeni bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Eyalete bağlı Gurbi köyünde düzenlenen saldırıda çok sayıda sivilin hedef alındığı bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre saldırıda 11 köylü hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq-Aliyu, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Gurbi köyünde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Sadiq-Aliyu, saldırıda 11 köylünün hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Sadiq-Aliyu, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'da uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP saldırılar düzenliyor.

Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi

Gündem

Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi

Boko Haram’dan kanlı tuzak! Nijerya’da bombalı pusu

Dünya

Boko Haram’dan kanlı tuzak! Nijerya’da bombalı pusu

Nijerya’da kanlı saldırı! 9 kişi öldü

Dünya

Nijerya’da kanlı saldırı! 9 kişi öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23