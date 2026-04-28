Nijerya'da silahlı saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti
Nijerya’nın Katsina eyaletinde bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nijerya’nın kuzeybatısındaki Katsina eyaleti yeni bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Eyalete bağlı Gurbi köyünde düzenlenen saldırıda çok sayıda sivilin hedef alındığı bildirildi.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre saldırıda 11 köylü hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq-Aliyu, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Gurbi köyünde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Nijerya'da uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP saldırılar düzenliyor.