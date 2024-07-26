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Gündem Netenyahu ve ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'de lanetleniyor!
Gündem

Netenyahu ve ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'de lanetleniyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 17:26:00 -
Netenyahu ve ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'de lanetleniyor!

Netenyahu'nun ABD Temsilciler Meclisi'nde alkışlanması Gaziantep'te protesto edildi.

Milli İrade Platformu tarafından Türkiye'nin dört bir yanında İsrail'i protesto gösterileri düzenlendi.

Gaziantepliler de  Milli İrade Platformu öncülüğünde Cuma namazının ardından Ulu Camii'nde buluştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına tepki gösteren Milli İrade Platformu Gaziantep Temsilcisi Ahmet Batmaz, yaptığı basın açıklamasında ABD ve İsrail'i lanetledi. Soykırıma alkış tutanların hesap vereceğini belirten Batmaz, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını ifade etti. Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirten Batmaz, "ABD, İsrail Başbakanı soykırımcı, savaş suçlusu Netanyahu'yu ülkesine davet etmiş, ABD Parlamentosu'nda konuşma imkanı sunmuştur. Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD'li parlamenterler tarafından sık sık, genellikle da ayakta alkışlanmıştır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir” dedi.

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