Nedir bu tansiyon?

Kalbe pompalayacağı kan akciğerlerde temizlenerek gelmektedir. Temizlenmiş olan bu kanı, kalp damarları ve dolayısıyla organlara pompalar. Bu pompalama esnasında atardamarlarda yoğun basınç oluşur. Kanın pompalandığı ve maksimum basınca maruz kaldığı bu esnada ölçülen tansiyona büyük tansiyon denir. Pompalama görevinin sonlandığında kalp dinlenmeye geçer. Bu kısa sürede kirli kan kalbe gelmeye başlar. Bu sırada damarlardaki basınç minimum düzeydedir. Buna da küçük tansiyon adı verilir.

Büyük ve küçük tansiyon için sağlıklı bir insanda ortalama değerler saptanmıştır. Bu değerler; büyük tansiyon için 12-14, küçük tansiyon ise 7-9 aralığındadır. Şayet kişi bu değerlerden daha düşük veya daha fazla bir basıncı işaret eden tansiyona sahipse bu durum düşük veya yüksek tansiyon olarak adlandırılır.