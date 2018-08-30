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Naneli kuru cacık tarifi

Yazın sıkça tercih edilen içeceklerden birisi olan naneli kuru cacık nasıl yapılır?

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:14
Naneli kuru cacık tarifi

 NANELİ KURU CACIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı süzme yoğurt

Yarım su bardağı yoğurt

4-5 dal nane

2 salatalık

Üzeri için:

Zeytinyağı

Kuru nane

NANELİ KURU CACIK NASIL YAPILIR?

Süzme yoğurt ve yoğurdu bir kaseye ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir çırpıcı yardımıyla çırpın. İnce kıydığınız nane, ezdiğiniz sarımsaklar ve iri doğradığınız salatalıkları ekleyip karıştırın.

Kuru cacığı bir servis tabağına yayın. Üzerine zeytinyağı gezdirip kuru nane serperek servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 20:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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