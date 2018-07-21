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Nakoulma bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçmişte Mersim İdmanyurdu ve Kayserispor forması giyen golcü oyuncu Nakoulma ile temaslara başladı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:03
Nakoulma bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Fransa'nın Nantes takımında oynayan ve kulüp tarihinin en yüksek maaşlı isimlerinden biri olan Nakoulma, ayrılık kararı aldı.

Sözleşmesini feshederek, serbest kalma yolunda yapılan görüşmelerde son aşamada olan Nakoulma'ya, Türkiye'den bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öğrenildi.

EN CİDDİ TEMAS GÖZTEPE'DEN

Bu kulüpler arasında en ciddi temasın ise Göztepe tarafından yapıldığı bildirildi.

Nantes kulübün mali olarak küçülmeye gitmek istemesi nedeniyle Fransa'daki kariyerine nokta koymaya hazırlanan bu oyuncunun, her an Göztepe ile el sıkışacağı iddia edildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:03
  1. Kayserispor
  2. Fransa
  3. Nantes
  4. Göztepe
  5. Mersin İdmanyurdu
  6. Nakoulma

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