Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim’de yapılacak

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti. Öte yandan Selçuk, evde bakım hizmeti, psikososyal destek gibi uygulamaları kapsayan Yaşlı Destek Programı (YADES) ile Türkiye genelinde 62 bin 400 vatandaşa ulaştıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “Yaşlılarımızın toplumda hak ettikleri yeri almaları ve bu konuda toplum bilincinin yerleşmesi, gönüllü kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın katkıları ile mümkün olacaktır. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat. Bu anlamlı gün vesilesiyle başımızın tacı büyüklerimize hürmetimizi ve saygımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Yaşlılarımıza daha iyi yaşama koşullarını