Mustafa Demir görevinden ayrıldı mı? Samsun Büyükşehir Belediye başkanı istifa mı etti?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in sağlık sorunları sebebiyle bir süre görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Sözcü'de yer alan habere göre, Demir, ilgili makamlara gönderdiği 'görevden ayrılma' yazısında, “Bir dizi işlerim nedeniyle 20.07.2022 tarihinden itibaren görevimden ayrılıyorum. Görev dönüşüme kadar Belediye Başkanlığına Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Nihat Soğuk vekalet edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim” ifadelerini kullandı.

Demir'in sağlık sorunları sebebiyle görevinden ayrıldığı iddia edildi. Mustafa Demir, Pazartesi kente gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile olan görüşmesini sağlık nedenleri yüzünden iptal etmişti.

Peki, Mustafa Demir kimdir kaç yaşında?

Mustafa Demir kimdir?

Mustafa Demir 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda dünyaya geldi.

İlk orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde çalıştı; Türkiye Emlak Bankası'nda Fen Eksperliği görevinde bulundu. Samsun'da mimarlık, inşaat müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSIAD) Samsun Şubesi Kurucu Üyesi oldu ve Şube Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Atakum Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

2002 seçimlerinde AK Parti'den Meclis'e girerek, 22. Dönem'de Samsun Milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2007 seçimlerinde yeniden seçilerek Meclis'e girdi ve 23. Dönem'de aynı komisyonun başkanlığına tekrar seçildi.

1 Mayıs 2009'da II. Erdoğan Hükûmeti'nde yapılan kabine değişikliği sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevine getirildi. Bir gün sonra yeni görevini Faruk Nafız Özak'tan devraldı. Böylece Samsun 12 yıl aradan sonra ilk kez bir bakan çıkarmış oldu.

24. Dönem Samsun Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girdi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.