Musk: Beni aptal ve dolandırıcı olarak gördüler

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Time dergisinin ardından Financial Times gazetesi tarafından da "yılın kişisi" seçildi…

Financial Times, dünya otomobil endüstrisinde elektrikli araçlara doğru tarihi bir değişimi tetiklediği için Elon Musk’ı “yılın kişisi” olarak adlandırırken gerçekleştirdiği röportajda da Musk’ın iki farklı endüstrideki faaliyetleri ve sosyal medyadaki duruşu ile ilgili sorular soruyor.

“Beni aptal ve dolandırıcı olarak gördüler”

Musk, 2003’te Tesla’yı kurduğunda otomotiv endüstrisinden farklı tepkiler aldığını anlatıyor: “Uzun bir süredir otomobil endüstrisinin geri kalanı temelde Tesla’yı ve beni aptal ve dolandırıcı olarak adlandırıyordu. Elektrikli arabaların çalışmayacağını, mesafe ve performansa ulaşılamayacağını söylüyorlardı.”

Tesla CEO’su, iklim değişikliği aktivistlerinin otomobil üreticilerini daha sürdürülebilir teknolojilere yönlendirmeye yardımcı olduğuna inanıyor ve “Ama yine de anlamlı bir şekilde pazar payı görmeye başlayana kadar, tepki vermediler” diyor.

Musk bu görüşte çok da haksız değil, General Motors’un eski başkan yardımcısı ve bir zamanlar Tesla’nın hayatta kalma şansı konusunda şüpheleri olan Chrysler’in başkanı Bob Lutz, şimdi Musk’ın otomobil endüstrisi üzerindeki etkisini inanılmaz olarak niteliyor. Musk’ın Avrupa’nın lüks otomobil pazarlarında bile yaptığı atılımlara işaret ederek “Mercedes-Benz ve BMW bu yüzden ondan bu kadar korkuyor” diyor.

Musk’ın başarısının bir başka işareti de elektrikli araçlarda gerçek bir rekabetin ortaya çıkması. Rakip start-up Rivian şimdiden kendi elektrikli kamyonetini piyasaya sürdü ve Ford, ilkbaharda F-150’nin elektrikli bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

“Her şeyden önce bir mühendisim”

Musk, Tesla’da yakaladığı başarıyı ise mühendislik tutkusuna bağlıyor: “Benimle çalışmayan insanların anlamadığı şey, her şeyden önce bir mühendis olduğum. Diğer şirketler benden çok daha fazla kaynağa ve paraya sahipken Tesla ve SpaceX nasıl başarılı oldu? Beni işe alamadıkları için.”

Musk, haftada yedi gün ve 80-90 saatini Tesla ve SpaceX’teki en kritik projeler arasında zıplayarak geçirdiğini söylüyor: “Teknoloji ve mühendislikte çok iyiyim. Herkesin yetenekleri vardır, bunlar da benimkiler. Şarkı söyleyemem ya da dans edemem ama bunu yapabilirim.”

Zenginliğine ve geçen ay nakde çevirdiği 13 milyar dolarlık Tesla hissesine rağmen Musk, bir evi veya teknesi olmadığını veya tatile gitmediğini söylüyor: “Çalışabildiğim, üretken olabildiğim ve katkıda bulunabildiğim sürece çalışmayı hedefliyorum, bu benim doğam.”

Musk, bu yıl elindeki gayrimenkulleri satarak Tesla kampüsüne yakın bir eve geçmişti.

"İnsanları özgürleştirmek istiyorum”

Musk, SpaceX’teki başarıları için ise şu yorumu yapıyor: “Ben sadece insanları Mars’a götürmeye ve Starlink ile bilgi özgürlüğünü etkinleştirmeye, Tesla ile sürdürülebilir teknolojiyi hızlandırmaya, insanları araba kullanma zahmetinden kurtarmaya çalışıyorum.”

SpaceX CEO’su, konu uzay olunca rakibine laf atmadan da duramıyor. Bezos’un oldukça iyi bir mühendislik becerisine sahip olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Fakat mühendisliğin ayrıntılarına girmek için zihinsel enerji harcamaya istekli görünmüyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Bazı yönlerden, daha fazla ilerleme kaydetmeleri için onu Blue Origin’de daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmeye çalışıyorum. Bir arkadaşımın dediği gibi Blue Origin’de daha fazla, jakuzide daha az zaman geçirmeli.”