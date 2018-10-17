MÜSİAD, Somali Temsilciliği açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yurt dışı ağını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Somali’de temsilcilik açılışına imza atan MÜSİAD, böylece yurt dışında 79 ülkede 209 irtibat noktasına ulaştı. MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Türkiye’nin gelecek vizyonu doğrultusunda Afrika’nın çok önemli bir yer kapladığına dikkat çekti. Afrika’nın artan nüfusuyla gelecekte günümüzden çok daha önemli bir pazar haline geleceğine dikkat çeken Uyar, "Afrika’yı önceliğimiz olarak belirledik ve 2018 yılını 'Afrika Yılı' ilan ettik. Yıl sonunda, toplam 30 Afrika ülkesinde teşkilatlanmayı hedefliyoruz. 2018’in sonunda tüm dünyada en az 100 ülkede hizmet veriyor olacağız” dedi. MÜSİAD Somali Başkanlığı görevini Ahmet Sami İşler yürütecek.