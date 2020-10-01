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Ekonomi MÜSİAD SAMEKS eylülde 50,2 oldu
Ekonomi

MÜSİAD SAMEKS eylülde 50,2 oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS) Eylül 2020 sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 09:34:00 -
MÜSİAD SAMEKS eylülde 50,2 oldu

Buna göre, eylülde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 0,5 puan azalarak 50,2’ye indi. Önceki aya göre 0,5 puan azalmasına karşın 50,2 puanla eşik değerin üzerindeki seyrine devam eden SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın üçüncü çeyreğine yönelik pozitif sinyaller vermeyi sürdürdü. Türkiye ekonomisinin 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla yeniden pozitif büyüme patikasına girdiği ve reel sektöre yönelik olumlu görünümün yılın son çeyreğinde de süreceği öngörülüyor.

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