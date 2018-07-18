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Musa için son teklif yapıldı!

Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya transfer olması sonrasında orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Osmanlıspor'dan Çağıran'ı kadrosuna katmak istiyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:48
Musa için son teklif yapıldı!

Trabzonspor'dan Musa Çağıran için yeni hamle! Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya transfer olması sonrasında orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Osmanlıspor'dan Musa Çağıran'ı kadrosuna katmak istiyor.

Uzun zamandır 25 yaşındaki futbolcu için görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, Mor-Sarılı ekibe son teklifini sundu.

Yapılan görüşmelerde başarılı oyuncu için istenen bonservisi yüksek bulan Fırtına, kiralık formülünü devreye soktu.

Bordo-Mavililer'in, Osmanlıspor'a 'Satın alma opisyonlu kiralama' teklifini ilettiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:48
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