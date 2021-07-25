  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan Kanal İstanbul uyarısı!

Cihat Yaycı Paşa’dan BM’ye flaş çağrı: Acilen tarafsız ve ilkeli olun!

Bilim insanları keşfetti! 28 yeni virüs bulundu

Rize'yi vuran seli fırsata çevirdi! Komünist Orhan Aydın'dan 'pes' dedirten nankörlük

Sözcü yazarı itiraf etti! 'Bizim solcuların anti emperyalistliği ABD fonuna kadar'

CHP muhalif basına el koyacaklarına yemin etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaz paylaşım

CHP'li İBB'den bir skandal daha! Abdülhamid Han'ın torunundan tepki

Terörist İsrail askerleri katletti! Filistinli çocuk toprağa verildi

Bakan Pakdemirli duyurdu! Çaylıkların arasında yetiştirilecek

"Cenazeleri camiye sokulmasın" diyen Ebubekir Sifil haklı değil mi şimdi? Kokuşmuş zihniyetli Mine'den büyük iğrençlik
El Bab'da şehit olan 2 askerimiz ve yaralılar Türkiye'ye getirildi
Motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
Misafir olduğu eve girmeye çalışırken can verdi
Yüzüne kezzap atılmıştı! Evinde ölü bulundu
Aktüel Motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
Aktüel

Motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 00:53:00 -
Motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 07 K 6242 plakalı motosikletiyle Adrasan'a giden Cengizhan Tutka (36) ilçeye bağlı Adrasan Mahallesi Sazak koyunda uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarının ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye ekipler, denizden bot ve tekneyle ulaştı. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Cengizhan Tutka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay