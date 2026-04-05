Motorlu tabut ağaca çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Karıştığı en ufak kazada ikiye bölünmesi veya kağıt gibi buruşması nedeniyle halk arasında ‘motorlu tabut’ olarak anılan Tofaş marka otomobilin karıştığı kaza, Korkuteli'nin Sülekler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Ramazan U. idaresindeki Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Ç. ve Kemal Y. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ramazan U. ve diğer yolcu Ömer M. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.