Milyonlar Ayasofya’ya koştu

Yeniden açılışının ardından vatandaşların camiye yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Yavuz, “Koronavirüs salgını nedeniyle belirlenen kurallarda camide görevlilerin yönlendirmesiyle vatandaşlar camiyi sorunsuz bir şekilde ziyaret etti” dedi. Yavuz, bu caminin Türkiye ve İstanbul’un İslam yurdu mührünü taşıdığına dikkati çekerek, ülkenin ve bütün insanlığının önemli mekanlarından ve mabetlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Cumartesi ve Pazar günleri tamamen doldu

“Açılışının ilk gününden itibaren camiye hem ulusal hem de uluslararası ziyaretler oldu. Bu ziyaretler sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadık” ifadelerini kullanan İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne hafta içleri günlük 5 bin, hafta sonları günlük 12 bin civarında ziyaretçi geldi. Camide, ortalama sabah namazında 170-200, öğle ile ikindi namazında 1200-1500, akşam namazında 750-800, yatsı namazında ortalama 500 kişi oluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi cuma, cumartesi ve pazar günleri ise tamamen doldu” şeklinde konuştu.