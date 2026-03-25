Milli gururumuz tescillendi! Şehrimizin asırlık lezzeti artık tüm dünyada koruma altında!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM'de yaptığı konuşmada Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını müjdeledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili olarak TBMM’de yaptığı konuşmada, " Kayseri pastırması Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alarak, ülkemizin milli 46’ıncı ürünü olmuştur, hayırlı olsun" dedi.

 

 

Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili TBMM’de konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Yüzyıllardır, Kayseri’nin iklimi, temiz havası, ustalık gerektiren üretim süreci ve asırlardır değişmeyen geleneğiyle ortaya çıkan Kayseri pastırması Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alarak, ülkemizin milli 46’ıncı ürünü olmuştur. Kayseri mantısı, Kayseri sucuğu ve Kayseri yağlaması gibi değerlerini de uluslararası tescil etme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu süreçte katkı sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23