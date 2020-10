Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın hedefi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu:

ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi milli güreşçi Süleyman Atlı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki dünya şampiyonasında birinci olarak, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dünya birincisi unvanıyla gitmek istediğini ve Tokyo'da altın madalya hedeflediğini söyledi.

Milli güreşçi Süleyman Atlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Elmadağ kampında başladıkları minder çalışmalarını ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Güreşe nasıl başladığına ilişkin Süleyman Atlı, "Muğla Fethiyeliyim, küçükken yağlı güreşleri izlemeye gittim. Her insan gibi güreşçi deyince kalıplı insanlar akla geliyor, baktım küçük çocuklar da orada güreşiyor, 'ben de güreşçi olacağım' dedim. Babam tabii her zaman arkamda her zaman destekçimdi." dedi.

Milli güreşçi, 11 yaşında ilk yağlı güreş turnuvasında ikincilik elde ettiğini belirterek, "İlk başta yağlı güreş yaptım, 2006 yılında minik 1'de Kırkpınar'da da birinciliğim var. Daha sonra yağlı güreş biraz daha fizik isteyen bir güreş olduğu için minder güreşine yöneldim. Milas Mehmet Güçlü Eğitim Merkezi'nde 6 yıl minder güreş kariyerime devam ettim. Türkiye şampiyonasında Ankara TEDAŞ Spor Kulübü beni istedi, 6 yıl da burada güreşe devam ettim. 3 yıldan beridir de Ankara ASKİ Spor Kulübündeyim." şeklinde konuştu.





- "2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha favori gideceğimi düşünüyorum"





Kovid-19 nedeniyle olimpiyatların ertelenmesinin hazırlanması açısından avantaj sağladığını aktaran Süleyman Atlı, "Bu süreçte Fethiye'de bir salonda devamlı antrenman yaptım. Bakanlığımız olimpiyat kotası alan sporculara devamlı yardımcı oldu sağ olsunlar. Bu süreci lehimize çevirdik diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ankara Elmadağ'da Serbest Güreş A Milli Takımı ile 19 günlük bir kampa girdiklerini hatırlatan milli güreşçi, "Bu kampın akabinde yükseklik kampımız olacak. Buradan da büyük ihtimal 10 Aralık'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki dünya şampiyonasına gideriz, çünkü erken gidip Kovid-19 testi verdikten sonra 14 gün karantina kuralına uyup öyle güreştirirler, diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest stilde 57 kiloda güreşen 26 yaşındaki Süleyman Atlı, "2016 Rio Olimpiyatları'nda ilk kez olimpiyata katıldım. Olimpiyat madalyasına göre biraz tecrübesizdim. Atmosferi tam olarak kaldıramadım, heyecanlıydım. Bu yüzden yenildim, tabii ki şimdi 2016 Rio Olimpiyatları'nı gördüm, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha favori gideceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Süleyman Atlı, serbest sitil güreş milli takımında 6 sporcu arkadaşının da olimpiyat kotası alarak tam kadro Tokyo'ya gitmeyi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi dilediklerini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen son dünya şampiyonasında ikinci olarak Tokyo'ya vizeyi garantilediğini belirten Süleyman Atlı, "Kota süreci öncesinde Nisan 2019'da Avrupa Şampiyonası vardı orada Avrupa şampiyonu oldum. Daha sonra Eylül 2019'da Kazakistan'daki dünya şampiyonasında ikinci olunca olimpiyat kotasını orada aldım. Olimpiyatlara 57 kiloda katılacağım." şeklinde konuştu.

Süleyman Atlı, "Rio 2016'ya gitmeden önce İstanbul'da son dünya kalifikasyon turnuvasında birinci oldum öyle almıştım vizeyi. O zaman tecrübesizdim ama her zaman hedefim şampiyonluktu. İlk olimpiyatla 2020'yi kıyaslayacak olursak arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum, tecrübe, güreş sitili, düşünce yapısı, bakış açısı olarak." şeklinde görüş belirtti.

Tribünlerdeki seyircilerden ve seslerden Rio'da olumsuz etkilendiğini aktaran milli sporcu, "Atmosfer, tribünlerin daha çok ses yapması artık benim lehime, çünkü o beni artık gaza getiriyor. Rio'dan Tokyo'ya kadar 4 yıllık bir zaman geçti ben bu süre zarfında Avrupa ve dünya şampiyonalarına her yıl katıldım. Artık kendi kilomun tecrübeli isimlerindenim, hem genç hem tecrübeli. Hem tecrübe hem performans olarak Tokyo'ya eksiksiz katılacağımı düşünüyorum inşallah sonucu da güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.





- Hedefi Sırbistan'da dünya, Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğu





Takım arkadaşlarının da performanslarının iyi olduğunu anlatan Süleyman Atlı, "İnşallah takım olarak olimpiyat öncesi dünya şampiyonasında güzel bir izlenim bırakırız ve olimpiyatlara favori bir takım halinde gideriz." dedi.

Milli güreşçi, dünya şampiyonasındaki hedefine ilişkin, "Tabii ki hedefim Sırbistan'da dünya şampiyonluğu, olimpiyatın provası olacak. Ben çok istiyordum dünya şampiyonu olup olimpiyatlara gitmeyi, dünya ikincisi oldum. Nasip buymuş deyip dünya ikincisi olarak olimpiyatlara gidecektim, bu da bir şans ikinci bir dünya şampiyonası olacak olimpiyattan önce. İnşallah olimpiyatlara dünya şampiyonu olarak gitmek nasip olur." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedefinin de altın madalya olduğunu vurgulayan Süleyman Atlı, "Bunun için ne gerekiyorsa yapıyorum. Olması gerekenin bir fazlasını yapmaya çalışıyorum. Çünkü bunun bilincindeyim, bir olimpiyat madalyası, şampiyonluğu bir sporcuyu efsane yapabilir, ya da unutulmaz. Bundan dolayı olimpiyatlarda hedefim tabii ki şampiyonluk." diye konuştu.