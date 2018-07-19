Milli futbolcu kaza geçirdi!
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Osmanlıspor'un milli futbolcusu Serdar Gürler, trafik kazası geçirdi. Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.19 Temmuz 2018 Perşembe 19:30
Alınan bilgiye göre, Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı.
Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtulurken, beraberindeki Anıl Karaer hafif şekilde yaralandı.
Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
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