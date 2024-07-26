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Gündem Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da vatandaşlara aşure dağıttı
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da vatandaşlara aşure dağıttı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 16:03:00 -
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da vatandaşlara aşure dağıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Valilik ve Yakutiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda, tarihi Ulu Camii önünde kurulan çadırda cuma namazının ardından yaklaşık 4 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de namazın ardından çadıra gelerek vatandaşlara doldurduğu aşureleri dağıttı.

Programda, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül de vatandaşlara aşure ikram etti.

 
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