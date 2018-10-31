Mikrodalgalar kanser yapıyor mu?



Bir kase çorbanın 30 saniye içerisinde döne döne nasıl da hızlı bir şekilde ısındığını ilk defa gördüğümüzde çok şaşırmıştık. Bu ışıklar ve garip sesler çıkaran ‘’radyasyonlu’’ cihaz, sağlığa zararlı ve kanserojen olabileceği konusunda birçok tartışmalara yol açtı.

Bazı insanlar mikrodalga fırınları çok sevdi, baş tacı yaptı. Diğer yandan bir o kadar karşıt görüşlü insan da sağlığa zararlı olabilir endişesiyle hiç kullanmıyor.

Nasıl çalışır?

Mikrodalga fırının içerisinde ‘’Magnetorn’’ adı verilen bir parça bulunur. Bu parça, 60 Hz’lik enerjiyi mikro dalgalara dönüştürür. Bu dalgaların hedefi ise fırının içerisine konan su molekülleridir. Bu mikro dalgalar su moleküllerini titreştirerek yemeği hızlıca ısıtır.

Yani burada önemli olan mikrodalga fırına konulacak yiyeceklerin su içeriyor olmasına dikkat etmek, bazen de su ilave etmektir.

Mikro dalgalar su içermeyen maddeleri es geçer.

Cam kase içerisine koyduğunuz yiyeceğin üzerinden dumanlar çıkarken, kasenin hiç ısınmamış olmasının sebebi budur. Camda su olmamasından dolayı mikro dalgalar kasenizi etkilemez.

Kansere yol açar mı?

Bu konuda iki farklı görüş var. Mikrodalga fırınların kansere yol açarak sağlığa zararlı olduğunu iddia edenler, mikro dalgaların yiyeceklerdeki besin değerlerini oldukça azalttığını söylüyor. Böylece vücudumuza aldığımız vitaminlerin değeri bozuk veya değişmiş oluyor, demekteler.



İngiltere’deki Kanser Araştırmaları Merkezi ise mikrodalga fırınların hiçbir şekilde kansere yol açmadığını savunanlar arasında. Tüketicilerin bu cihazları kullanmadan önce kullanma talimatlarını çok iyi okuduğu ve uyguladığı sürece zarar görmeyeceklerini iddia ediyorlar. Mikrodalga fırınlardan yayılan radyasyonun insanı etkilemeyecek kadar az olduğu için bir tehlike oluşturmadığını bu yüzden tek yapmak gerekenin kapağı kapalı ve güvenli şekilde çalıştırmak olduğunu söylüyorlar.

İsviçre’de yapılan klinik bir araştırmaya göre, mikrodalga fırında ısıtılmış/pişmiş süt ürünleri ve sebzeleri tüketen kişilerin kan basıncında ve kalp atışlarında değişimler görülmüş. Bunun sebebi de aslında insan sağlığı üzerinde gözle görülür zararı olmayan, iyonize olmayan radyasyon.

RADYASYONA GELİNCE

Mikrodalga fırınlar şöyle dursun, etrafımızda radyasyona maruz kalmamızı sağlayan daha fazla etken var.

Bilgisayar ekranları, tabletler, cep telefonları radyasyon açısından mikrodalgaları fersah fersah sollamakta..

Fakat bir önemli nokta plastik kapları hiçbir şekilde mikrodalga fırınlara koymamak. Yüksek ısı yüzünden plastik maddelerde bulunan BPA açığa çıkıyor ki bu kansere yol açan bir madde.

Her ne kadar bazı plastik kaplar mikrodalga fırınlarla uyumlu etiketi taşısa da, bu kapların bile güvenilir olmadığı yaygın görüşler arasında.