Mide ve bağırsak rahatsızlığını bıçak gibi kesiyor! Çay içmek istersiniz, bu yönteme bakın açıklıyoruz: Etki etti

Soğan (Allium cepa), tedavi edici özellikleri nedeniyle oldukça değerlidir. Çok eski zamanlardan beri bir gıda ilacı olarak kullanılmıştır. Araştırmalar, soğanın bir çok kronik hastalığa karşı korunmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bunun nedeni soğanın bol miktarda flavonoid quercetin içermesidir

Eski çağlardan beri kullanılan doğal ilaç, asıl adı; Soğan

Soğanın bir çok sağlık sorunu için kullanılması yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bilge herbalistler tarafından tecrübe edilen ve önerilen soğanlı çay tarifini sizler için derledik. Kullanmayı seveceğinden emin olduğumuz soğanlı çay tarifini siz de mutlaka deneyin.

Soğan çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 baş soğan,

1 su bardağı demlenmiş çay (nane veya papatya çayı gibi mide dostu çay en iyisidir)

Hazırlanışı;

Soğanı iyice temizleyin. Soğanı dibine kadar olmamak kaydı ile çapraz şekilde dörde bölün. Soğanı demlenmiş bir bardak çayın içine koyun, ardından üzerini kapatın ve 5-10 dakika bekletin. Çayınız artık hazır.

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Soğan çayı ne işe yarar?

Sindirim sorunları, karın ağrısı, kabızlık, şişkinlik, mide ağrısı ve fazla kilolar ile mücadele ediyorsanız bu çayı mutlaka tüketin. Soğan çayı harika sonuçlar vereceği için ilaçları sonsuza kadar unutabilirsiniz.

Orijinal tarife göre, soğanı her zaman çapraz şekilde kesmek de önemlidir, çünkü bu şekilde çalışır. Her zaman bu tavsiyeye uyun ve soğanların faydası konusunda asla hayal kırıklığına uğramayın.

Niçin bol bol soğan tüketmeliyiz?

Çalışmalar, quercetin’in katarakt, kardiyovasküler hastalık ve kansere karşı etkili olduğunu göstermiştir. Ek olarak, soğan, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürmekle bağlantılı organosülfür bileşikleri olarak bilinen çeşitli diğer doğal olarak oluşan kimyasalları içerir.

Soğan; antelmintik (Bağırsak kurtlarını düşürücü), anti-enflamatuar (İltahapla savaşan), antiseptik (Hastalık oluşturan mikroorganizmaları öldüren), antispazmodik (Spazm engelleyici), gaz giderici, diüretik (İdrar söktürücü), balgam söktürücü, ateş düşürücü, hipotansif (Kan basıncını düşürücü), taş düşürücü, mide ağrısı giderici ve toniktir.

Diyette düzenleyici olarak kullanıldığında anjin, damar sertliği ve kalp krizi eğilimlerini engeller. Bu, özellikle semptomları akan gözler ve burun gibi semptomları olan kişilerin tedavisinde kullanılır. Sonuçlara gerçekten tanık olana kadar, özellikle akciğerlerdeki ve bronşiyal yoldaki tıkanıklıkları giderme becerisine inanmak gerekir.

Soğan mide rahatsızlığını ve diğer gastroin testina rahatsızlıklarını giderecek ve iştahı da güçlendirecektir. Farmakolojik olarak Allium cepa olarak bilinen soğan her evde bulunur. Mor tenli soğanın tadı harikadır. Ek olarak, çeşitli sağlık yararları vardır ve birçok ev ilaçlarının ve güzellik çözümlerinin en önemli parçasıdır.

Soğanın inanılmaz faydaları

Her evin buzdolabında bulunan bu sebze bağışıklık sistemimizi geliştirmede ve çocukların normal gelişimini desteklemede önemli bir rol oynar.

Soğan kükürt açısından zengindir ve bazı durumlarda antibiyotik görevi görür. Ayrıca herhangi bir kontaminasyonu ve bakteriyel enfeksiyonu durdurmak için dezenfekte edici bir etkiye sahiptir. Soğanın antioksidan özelliği, bağışıklık sistemini ve serbest radikalleri uyarmaya yardımcı olur. Soğan suyu, geleneksel tıpta binlerce yıldır akut solunum yolu hastalıkları, diyabet, kan kolesterolünü düşürmek, artrit ve kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Balgamının atılmasını kolaylaştırır:

Hindistan cevizi yağı ve soğan yardımı ile göğüsten balgam atılması kolaylaşır. Göğüs ve meme uçlarını ince doğranmış soğanları yerleştirin ve bir havluyla sıkıca sarın. Sonra bir gömlek giyerek bölgeyi sıcak tutun. Daha sonra göğsünüze ince bir tabaka hindistancevizi yağı sürün.

Soğuk algınlığına iyi gelir:

Büyük bir soğanı soyun ve küçük parçalara ayırın. Dilimlenmiş soğanları kapaklı bir cam kavanoza koyun, üzerine 1 tatlı kaşığı esmer şeker serpin, tahta kaşıkla iyice yayarak suyu çıkana kadar yoğurun. Yaklaşık bir saat sonra soğan suyunuz hazır. Günde 2-3 defa bir çay kaşığı soğan suyu için.

Kusmayı önler:

Bir blendera büyük bir soğan koyun ve iyice ezilmesini sağlayın. Suyunu sıkarak çıkarın. Soğan suyunu nane çayı ile karıştırın ve 5 dakikada bir için. 2 çay kaşığı soğan suyu için ve 5 dakika sonra tekrar nane çayı için. Böyle devam edin ve semptomlar kaybolana kadar tekrarlayın.

Soğanın diğer faydaları:

Saçınıza soğan suyu ile masaj yapmak saçlarınızın uzamasını hızlandıracak ve saç dökülmesini azaltacaktır.

Haşlanmış soğan suyu, haşereleri uzaklaştırmak için bitkilere püskürtülür.

Paslı kapları soğan dilimleri ile ovalamak rengini geri kazandıracaktır.

Yüzünüze soğan suyu sürün, çiller solacak ve yok olacaktır.

Yerli Amerikalılar her türlü soğuk algınlığı, bronşit ve solunum yolu hastalıklarını tedavi etmek için soğan suyu kullanırlardı.

Soğan Suyu Kürü

Soğan Çayı

2 bardak suyu tencereye alın ve kaynaması için ocağa koyun. Su kaynamaya başladıktan sonra soğanı 4 eşit parçaya kesin ve suyun içine atın. Suyu soğanla birlikte 5 dk. daha kaynatın. Sonrasında kürsünüz hazır.