Mide koruyucu: Mide bulantısı olanlar için bunu yapan pişman olmaz! Mide üşütmesine tarifi ortaya çıktı

Mide bulantısı çeşitli nedenlerle meydana gelebilen kişinin gündelik yaşantısını olumsuz etkileyen hastalıklar arasında yer alıyor. Ancak evde alınabilecek bazı önlemler ve tüketilebilecek bazı besinlerle mide bulantısını hafifletmek veya geçirmek mümkün. Mide bulantısı için ilaçlar mevcuttur. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir, bulantı nasıl geçer?

Sütü ve buzu bir kabın içerisine alın blenderden geçirin. Tamamen çekildiğinden emin olduğunuz zaman tüketebilirsiniz. Günde 1 defa aç karnına özellikle sabahları tüketin.

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Zeytinyağı da doğal mide koruyucudur. Düzenli olarak aç karnına az miktarda tüketmek çok faydalıdır.

Ananasın suyunu sıkıp aç karnına kullanın. Her sabah aç karnına tüketin. Ayrıca hazmı da kolaylaştırmaktadır.

Aynısefa bitkisini 1 bardak su ile kaynatın sabahları aç karnına tüketin. Mide yanmasına ve mide ekşimesine iyi gelmektedir.

1 çay kaşığı elma sirkesini 1 su bardağı su ile karıştırın ve sabahları aç karnına tüketin. Mide kramplarına ve mide ekşimesine iyi gelmektedir.

Taze yani yeşil nane de tüketmek miden için faydalıdır. Hazımsızlığı giderir ve sindirim sistemini de desteklemektedir.

1 bardak suyun içerisine 1 tutam papatya ekleyin ve kaynayıp, demlendikten sonra günde 1 bardak tüketin. Mide kramplarına ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Sindirimde olan kasların gevşemesini de sağlamaktadır.

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1 bardak suyun içerisine 1 tutam rezene atın ve kaynatın, kaynadıktan sonra süzün ve günde 1 bardak tüketin. Rezene çayı bütün mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Orta boy 1 adet olgunlaşmış muz

1 yemek kaşığı tahin

1 tatlı kaşığı tarçın

Bütün malzemeleri karıştırın ve blenderden geçirin. Tamamen ezildikten sonra sabahları aç karnına tüketin. Düzenli olarak tüketildiği zaman mide rahatsızlıkları yok olmaktadır.

MİDE BULANTISINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Zencefil hem bulantıya çok iyi gelir hem de sağlık açısından çok faydalı bir bitkidir.

Limon; özellikle papatya çayının içinde bulantıya çok iyi gelir.

Nane hem kokusu hem de aroması ile mide bulantısına iyi gelir.

Tuzlu kraker ve tuzlu bir ayran da bulantının azalmasına yardımcı olur.





limon da sıkabilirsiniz.