'Mide ağrısıdır geçer!', diye ihmal etmemelisiniz

Mide Ağrısı Nedir?

Yemek yedikten sonra yemeden önce (aç iken genelde) sol kaburgamızın hemen altında karına bazen de sırta doğru vuran ağrılar hissedebilirsiniz. Bu ağrıların tanımı oldukça zordur zira yanmayla karışık tuhaf bir his bu ağrılara eşlik etmektedir. Diğer yandan mide ağrılarının karakteristik bir özelliği de batma gibi bir ağrıyla birlikte seyreden ağırlık hissidir.

Birçoğumuz, yediğimiz yemekten sonra mide ağrısı veya karın ağrısı çekeriz. Belki de hiçbir şey yemeden de bu ağrıyı hissederiz. Bunun nedeni fizyolojik olabildiği gibi psikolojik de olabilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken şey; bu ağrıların, bir hastalık sonucu mu yoksa basit bir hazımsızlık problemi sonucu mu oluştuğu bilgisidir. Bu bilgi sayesinde erken teşhis mümkün olabilir. Erken teşhis ile olası bir hastalığın önüne geçmiş olursunuz. Çünkü mide veya karın ağrıları genellikle,

* Asabî hazımsızlık,

* Safra taşı,

* Ülser,

* Mide kanseri,

* Gastrit ve kolit hastalıklarının habercisidir.

Mide Ağrısının Sebepleri Nelerdir?

Mide ağrısının psikolojik nedenlerinin yanı sıra kişideki düzensiz beslenme, hormonsal faktörlerden veya fark etmediği bir hastalıktan dolayı da oluşma riski vardır. Kişide mide ağrısının oluşmasını sağlayacak sebepleri sıralayacak olursak;

• Günlük hayatın getirdiği stres

• Herhangi bir besin maddesine karşı alerjik bir durum

• Kişinin fark etmediği mide ile ilgili bir hastalık

• Hormonsal faktörler

• Psikolojik nedenler

• Çevresel faktörler

kişide mide ağrılarına sebebiyet verebilir. Bu ağrının sebeplerini ancak doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz.

Hazır doğal bir ilaç örneği

Tarçın, bal, nane ve papatya mide ağrılarına iyi gelir. Bu yüzden, hastalık sebebi olmayan ağrılarınız için, yapacağınız papatya çayı, nane çayı ya da tarçınla balın karışımı midenizin ağrısını kesmesine yardımcı olacaktır. Bitkisel tedavi yöntemi için işinize yarayacak ve kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir reçete verelim:

Malzemeler:

Ağulu Kök, Papatya Tohumu, Amber Kabuğu,

Hazırlanışı:

Ağulu kökü ve amber kabuğunu 30 dakika suyun içinde haşlayıp süzünüz. Süzdüğünüz sıvının içine papatya tohumlarını ekledikten sonra, şurup kıvamını alana kadar karıştırınız.



Uygulanışı:

Hazırlamış olduğunuz bu karışımın içine kesinlikle tatlandırıcı eklemeden, ağrınızın olduğu süre boyunca yemeklerden sonra olmak koşulu ile bir fincan olarak içiniz.