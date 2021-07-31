Mezuniyet töreninden yangın bölgesine

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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, herkesin yüreğini yakan orman yangınlarında yaralanan hayvanlar için harekete geçti. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Alev Gürol Bayraktaroğlu başkanlığında 12 veteriner hekimden oluşan ekip, “Gezici Klinik Aracı” ile birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesine gitmek üzere kısa sürede hazırlıklarını tamamladı. Ekip, Beşevler Yerleşkesi Güneş Meydanı’nda düzenlenen Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Meslek Yemini Töreni’nden yangın bölgesine uğurlandı.

“Sadece ormanlar değil, yüreğimiz de yandı”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, son günlerde orman yangınlarının herkesin yüreğini yaktığını belirtti. Antalya Manavgat’taki yangınların çok geniş bir alanı etkilediğini ifade eden Ünüvar, “İnsanları, yerleşim alanlarını ve o bölgede yaşayan hayvanları etkiledi. Daha sonra Marmaris’te, Aydın’da, Antalya’nın farklı bölgelerinde, Mersin’de, Adana’da, Osmaniye’de, Kayseri’de yangınlar çıktı. ‘Yakanların elleri kırılsın’ diyoruz. Sadece ormanlar değil, yüreğimiz de yandı. Vatandaşlarımızdan hayatını kaybedenler oldu, yaralananlar oldu, her birisi için çok üzüldük. Bizler de ‘Ankara Üniversitesi olarak neler yapabiliriz?’ diye düşündük. Veteriner Fakültemizden güzel bir öneri geldi ve o öneriyi de bugün hayata geçiriyoruz” dedi.

“Bizim medeniyetimiz esası merhamettir”

Türk milletinin, aç ve susuz kalan hayvanlar için vakıf kuran bir ecdadın torunları olduğunun altını çizen Rektör Ünüvar, “Dolayısıyla bizim medeniyetimizin esası merhamettir. Orada yaralanan insanın, yaralanan hayvanın tedavi edilmesi, onların elinden tutulması, ayağa kaldırılması bizim için en kutsal görevdir. Veteriner Fakültesi Dekanımız, ‘Elimizi taşın altına koymak, yaralı hayvanlarımızı tedavi etmek istiyoruz’ dedi. Tıpkı ecdadımızın bize bıraktığı miras gibi o merhamet medeniyetinin temsilcileri olarak, ‘Bizler de bu konuda rol almak istiyoruz’ dediler. Bizler de bunu memnuniyetle karşıladık. Öğretim üyelerimiz ve veteriner hekimlerimizden bir kısmı oraya gitti, bir kısmını da buradan törenle uğurluyoruz. Hocalarımıza ve değerli veteriner hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun, dualarımız onların üzerinde olacak” ifadelerini kullandı.