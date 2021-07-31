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Aktüel Metruk binada erkek cesedi bulundu
Aktüel

Metruk binada erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulan polis, soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 17:35:00 -
Metruk binada erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulan polis ekipleri soruşturma başlattı.

Merkez Şahinbey ilçesi Delbes Mahallesi'nde kokuyu fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, Pan Ahmet Sokak'ta metruk binada bir ceset buldu.

Olay yerinde yapılan incelemede üzerinde kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ölümü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı.

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