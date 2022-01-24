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Aktüel Metrobüs çalışıyor mu? İstanbul kar yağışı metrobüsler açık mı?
Aktüel

Metrobüs çalışıyor mu? İstanbul kar yağışı metrobüsler açık mı?

Beylikdüzü metrobüs çalışıyor mu? İstanbul şiddetli kar yağışının etkisi altında. İş çıkışı evlerine ulaşacak olanlar ise metrobüslerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Metrobüs hangi duraklar arasında çalışıyor 24 Ocak Pazartesi

Yeniakit Publisher
2022-01-24 17:13:00 -
Metrobüs çalışıyor mu? İstanbul kar yağışı metrobüsler açık mı?

İstanbul beyaz örtüye büründü. Kentte trafik kar yağışı sebebiyle adeta kilit durumda. İş çıkışı toplu taşıma ile evlerine gidecek olanlar ise ‘Metrobüs çalışıyor mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.  

Metrobüs çalışıyor mu?  İstanbul kar yağışı metrobüsler açık mı?

İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Toplu taşıma araçlarını kullanacaklar ise son durumu merak ediyor. Metro, metrobüs, metro seferleri devam ediyor. Zaman zaman metrobüs güzergahında kar temizlemeleri sürüyor. Bu sebeple seferlerde kısa süreli gecikmeler olabiliyor.

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