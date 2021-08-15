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Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yarın yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 13:26:00 -
Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın hava ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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