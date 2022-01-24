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Aktüel Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 15:50:00 -
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına, açıklarda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Güney Ege'deki fırtınanın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli fırtına, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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