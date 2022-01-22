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Aktüel Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 18:50:00 -
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibarenİstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

 

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