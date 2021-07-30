  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
RTÜK Başkanı’ndan ABD beslemesi medyaya tepki
Pakistan'da bombalı saldırı!
İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu: İsrail gemisine saldırı
1,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar yeni güne yükselişle başladı
Aktüel Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Aktüel

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sıcaklıklara karşı uyardı. Marmara dahil bazı bölgelerde sıcaklıklar 8 derece birden artacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 11:38:00 -
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün (30 Temmuz) hava durumuna dair rapor paylaştı. O rapora göre, 3 bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 derece üzerine kadar çıkacak. Sağanak yağış beklenen şehirler de var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklık mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış beklenen şehirler

Öte yandan, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay