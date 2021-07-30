Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün (30 Temmuz) hava durumuna dair rapor paylaştı. O rapora göre, 3 bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 derece üzerine kadar çıkacak. Sağanak yağış beklenen şehirler de var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklık mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış beklenen şehirler

Öte yandan, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.