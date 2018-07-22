Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı! Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda mı oynayacak? Türk oyuncuya FIFA'dan büyük şans

Son dönemde özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı yayınlamasından sonra ırkçı ve İslamofobik düşüncelerin saldırısına maruz kalan dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Peki yıldız futbolcuMesut Özil, Türk Milli Takımı'nda oynayabilecek mi? FIFA'nın bu konuda kuralı nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda oynamak için bir şansı bulunuyor.

Bu konuyla ilgili FIFA'nın şöyle bir maddesi bulunuyor:

Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA'dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA'nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme durumu da mevcut.