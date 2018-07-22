0553 313 94 23

Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı! Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda mı oynayacak? Türk oyuncuya FIFA'dan büyük şans

Karşılaştığı ırkçı ve İslam düşmanlığı saldırılar sonucu Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk Milli Takımı'nda oynayabilmesi adına FIFA'nın bu konuda koyduğu kural çerçevesinde hareket edebilir.

22 Temmuz 2018 Pazar 22:21
Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı! Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda mı oynayacak? Türk oyuncuya FIFA'dan büyük şans

Son dönemde özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı yayınlamasından sonra ırkçı ve İslamofobik düşüncelerin saldırısına maruz kalan dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Peki yıldız futbolcuMesut Özil, Türk Milli Takımı'nda oynayabilecek mi? FIFA'nın bu konuda kuralı nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda oynamak için bir şansı bulunuyor.

Bu konuyla ilgili FIFA'nın şöyle bir maddesi bulunuyor:

Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA'dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA'nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme durumu da mevcut.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 22:21
  1. Mesut Özil
  2. FIFA
  3. Türk Milli Takımı
  4. Almanya Milli Takımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trablus açıklarında 116 göçmen kurtarıldı
    1. Trablus açıklarında 116 göçmen..
    2. Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı..
    3. Filistinli bilim adamlarına suikast!
    4. Düğüne giden minibüs devrildi: 11 kişi..
    5. Balkondan düşen genç kız öldü
    6. Mesut Özil Alman Milli Takım’dan ayrıldı
    7. İstanbul'da baraj gölünde 2 çocuk..
    8. Rize’de trafik kazası: 1 kişi öldü, 4..
    9. İran'da 20 katlı iş merkezi yandı: 24..
    10. Göz çevresi neden kararır?
    11. Erdemli’de sokağa terk edilmiş bebek..
    12. Berat Albayrak: Ayakları yere basan,..
    13. Hillary Clinton: 'Putin demokrasinizin..
    14. Ülkede terör saldırısı! Çok sayıda ölü..
    15. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    16. Şüphelenen anne gözlerine inanamadı!..
    17. İYİ Parti genel Başkanı Koray Aydın mı..
    18. Burdur'da iki ayrı kaza: 12 kişi..
    19. Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 3..
    20. Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı
    Alpay Özalan: Kovuldum resmen!
    Alpay Özalan: Kovuldum resmen!
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Genç kızdan kan donduran ifade! Oktar tarafından zorla tuvalete sokulup... Sonrası iğrenç!
    Genç kızdan kan donduran ifade! Oktar tarafından zorla tuvalete sokulup... Sonrası iğrenç!
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı