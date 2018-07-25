Mesut Bakkal, Emre Akbaba'nın transferini duyurdu! 'Umarım iki taraf için de hayırlı olur'

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Alanyaspor'da, antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mesut Bakkal, Mesut Özil'i tebrik ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesut haklı. Yenince Alman, yenilince göçmen dediler. Ben Mesut'u tebrik ederim, güzel bir duruş sergiledi. Futbol, dünyaya açık olan bir spor dalıdır. Irkçılıkla falan ne alakası var Bizde de var yabancı sporcu, biz millet olarak sahip çıkıyoruz. Kimlere sahip çıktık. Mesut Özil de kendini dünyada kanıtlamış bir sporcu. Yaptığını destekliyorum, helal olsun."

Topuk Yaylası'nı çok beğendiğini ve yaylanın kamp için çok uygun olduğunu ifade eden Bakkal, şunları söyledi:

"İmkanlarımız çok iyi. Topuk Yaylası güzel bir yer, buraya emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir çalışma ortamı burası, ben ilk defa geldim buraya. Bizde önemli olan takımın tam olarak çalışmasıdır. Son Fernandes’in belinde bir ağrı oldu, biraz o canımızı sıktı ama 4-5 haftalık bir süresini alacak. Diğer taraftan tam kadroyla çalışıyoruz. Bizim için önemli olan tam kadro, sakatsız çalışmaktır. Bunu takım olarak sağladığımızı düşünüyorum."

Sezon hazırlıklarının çok iyi ilerlediğini aktaran Mesut Bakkal, "Her şeyimizi, özellikle transfer olarak 'tamamladık' diye düşünebiliriz. Fazla bir eksiğimiz yok. Çocuklardan da memnunum. Özveri ile geçen seneki bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. İyi oyun, iyi sonuç, iyi futbol, göze hoş gelen futbolla hedefli bir takım olarak devam etmek en büyük isteğimdir. Oyuncularımız da bunu benimsedi." diye konuştu.

Emre Akbaba hakkındaki düşünceleri sorulan Bakkal, "Biz kulüp olarak ve sonrasında ben zaten izin verdim. Emre Akbaba Türkiye'de önemli bir oyuncu, bize de çok büyük faydaları oldu ama gitmesine, kulüp ve ben karşı değildik. Her iki taraf için de inşallah hayırlı olur. Hem Emre hem de bizim için hayırlı olur. Zaten Türkiye'de bilinen bir adam. Biz kendi takımımıza, kendi işimize bakıyoruz. İnşallah o da çok çabuk bir şekilde kendine bir yol çizer. Biz de kulüp olarak önümüzü daha net görürüz." şeklinde konuştu.