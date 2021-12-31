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Ekonomi Merkez Bankası 687 milyon dolar sattı
Ekonomi

Merkez Bankası 687 milyon dolar sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:45:00 -
Merkez Bankası 687 milyon dolar sattı

Merkez Bankası, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle aralık ayı içinde piyasaya 5 kez müdahalede bulundu.

İlk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapan Merkez Bankası, bu tarihte 844 milyon dolar sattığını açıklamıştı.

İkinci müdahalesini 3 Aralık tarihinde yapan Merkez, bu tarihte ise 504 milyon dolar sattığını duyurmuştu.

Merkez, bugün ise 10 Aralık tarihinde yapılan üçüncü müdahalenin miktarını açıkladı.

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