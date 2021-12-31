Merkez Bankası 687 milyon dolar sattı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı.
Merkez Bankası, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle aralık ayı içinde piyasaya 5 kez müdahalede bulundu.
İlk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapan Merkez Bankası, bu tarihte 844 milyon dolar sattığını açıklamıştı.
İkinci müdahalesini 3 Aralık tarihinde yapan Merkez, bu tarihte ise 504 milyon dolar sattığını duyurmuştu.
Merkez, bugün ise 10 Aralık tarihinde yapılan üçüncü müdahalenin miktarını açıkladı.