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Otomotiv Mercedes'te yolsuzluk depremi! Savcılık soruşturma başlattı
Otomotiv

Mercedes'te yolsuzluk depremi! Savcılık soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 16:27:00 -
Mercedes'te yolsuzluk depremi! Savcılık soruşturma başlattı

Mercedes-Benz'in Almanya'daki Sindelfingen fabrikasının, Alman savcılar tarafından yolsuzluk suçlaması ile arandığı ortaya çıktı. İki Mercedes-Benz çalışanına, ticari işlemlerde rüşvet alma suçlaması yöneltildiği bildirildi.

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, yolsuzluk suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

Alman yayın organı Bild'in haberine göre, şirket hakkında soruşturma başlatan Alman otomotiv üreticisinin Sindelfingen tesisinde incelemelerde bulunuyor.

Soruşturma kapsamında yolsuzluk şüphesiyle sorgulanan iki Mercedes-Benz çalışanına, ticari işlemlerde rüşvet alma suçlaması yöneltildiği bildirildi.

Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, yetkililerin Stuttgart'ın güneybatısındaki fabrikada yapılan aramalarda bir cep telefonu ve bilgisayara el konulduğu belirtildi.

İsmi paylaşılmayan bir Mercedes-Benz sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu davada yaralanan taraf biziz ve şikayette bulunduk. Yetkililer ile koordineli bir biçimde çalışıyoruz" dedi.
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