Mercedes yaptığını yapacağını! Tek şarjla 1000 km

Menzile 10 kWsa/100km'nin altında olan enerji tüketimiyle ulaşıyor. Akıllı teknolojiler, ağırlık ve otomobilin dış tasarımından da anlaşılacağı üzere aerodinamik yapıya ağırlık verilmiş. Araçta 900 volt elektrik mimarisine sahip batarya paketi var. Bataryalar, yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif tasarlanmış. Araç 1750 kilogram ağırlığa sahip. Magnezyum jantlar, alüminyum alaşım fren diskleri, karbon ve cam takviyeli plastik kapılar bu ağırlığa ulaşılmasına yardımcı oluyor.

Araçta hem menzile hem de ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan 117 güneş hücresinden oluşan ince bir tavan var. Bu güneş panellerinin menzile 25 kilometrelik katkısı var. Aracın iç tasarımı da dikkat çekici. Konsolda sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan 8K çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor.

Koltuklarda ise mantar, kaktüs, bambu gibi materyallerden üretilen vegan deri kullanılmış.

Mercedes EQXX'in üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor ama araçta kullanılan teknolojilerin yeni modellere hayat vereceği açıklandı.