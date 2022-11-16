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Otomotiv Merakla bekleniyordu! İşte Audi'nin yeni logosu
Otomotiv

Merakla bekleniyordu! İşte Audi'nin yeni logosu

Alman otomobil devi Audi, milyonlar tarafından bilinen iç içe geçmiş dört halkalı logosunu değiştirme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 11:39:00 - 2022-11-16 11:57:23
Merakla bekleniyordu! İşte Audi'nin yeni logosu

Alman otomobil devi Audi, iki boyutlu logo tasarımlarına yönelen şirketler arasına katıldı.

Almanya merkezli otomobil şirketi Audi, uzun yıllardır dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin herkesin aklına kazınan iç içe geçmiş dört halkalı logosu da yaklaşık bir asırdır şirketin sembolü olarak kullanılıyordu.

Daha önce birçok kez ikonik logosunu yenileyen Audi, şimdi de bir kez daha bu konuda değişikliğe gittiğini duyurdu. Otomobil üreticisi, güncellenmiş yeni logosunu tanıttı. Yeni logoda, ikonik halkalarda bir değişiklik yapılmadığı görülürken, iki boyutlu, daha minimalist ve düz bir tasarıma gidildiği göze çarpıyor.

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