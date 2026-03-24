  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Menülerde şeffaflık dönemi: İçerik ve kalori bilgisi zorunlu oluyor

Restoran ve kafelerde menülerde şeffaflık dönemi başlıyor; işletmeler, tüketicilere sundukları yiyeceklerin içeriğine ilişkin ayrıntıları menülerde açıkça belirtmek zorunda olacak.

Garsondan şefe, şeften mutfağa kadar giden "içerik" soruları artık son bulacak. 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda ayrıntılı menü dönemi başlıyor. Alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, artık menülerde ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak.

MENÜLER KALINLAŞACAK

İşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde geniş geniş yazacak ve karekod sistemini uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararla sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor. İşletmeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar üzerinden sunabilecek.

 

1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz'a kadar yeni sisteme entegre olacak. Sektör, kademeli şekilde yeni düzenlemeyi hayata geçirecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23