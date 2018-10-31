Menopoz 30'da başlıyor 50'den sonra hızlanıyor

Menopoz; kadınlarda özel günlerinin sona ermesi durumudur. Menopoz bir hastalık değildir, kadın hayatının tabii durumlarından biridir. 45-55 yaşları arasında görülmesine karşın çoğunlukla 50 yaşlarında en hızlı döneme girer. Kadınlar, menopoza ilişkin değişimleri 35 yaş itibariyle yaşamaya başlarlar. Başlangıcından itibaren süresi ortalama 4-5 yıl sürer.

Menopoz dönemindeki hormon değişimleri beyni doğrudan etkiler ve uyku düzeninde bozulmalara yol açar. Ayrıca ateş basması ve gece terlemeleri olur.

Uykuya dalmakta güçlük çekilmesi, gece sıklıkla uyanma, sabah yorgun kalkma görülmeye başlar. İlerlemiş durumlarda uyuyamama hali olabilir. Uykunun sık sık bölünmesi sebebiyle kadın derin uykuya geçip rüya göremediği olur. Bu da kişide gündüz düşlerine sebep olabilir.

Ayrıca sinirlilik, gerginlik, yorgunluk, halsizlik, unutkanlık, yorgun uyanma ve konsantrasyon bozuklukları oluşur.

Bu gibi durumlarda östrojen hormonu takviyesi yapılarak bu uyku bozuklukları tedavi edilebilir.

Menopoz dönemine en sık eşlik eden rahatsızlıklar somatoform bozukluklar ve depresif bozukluklardır.

Çoğunlukla sıcak basması,

uykuda bozulmalar,

sinirlilik,

öfkeye hakim olamama,

duygusal olarak neşe ile hüzün arasında çalkantı,

yüz kızarması,

kilo alımı

kendi görünümünden hoşnut olmama, aynaya bakamama

fenalık-bayılma hissi ve çarpıntı görülen rahatsızlıklardır.

Özgüveni güçlü kadın menopozu kolay atlatıyor

Bazıları tarafından menopoz, yaşlanmanın başlangıcı olarak görülür. Onun için olumlu algılanmaz. Ayrıca aynı dönemde önemli bazı sosyal değişimler de ortaya çıkar.

Emeklilik, çocukların evden ayrılması (boş yuva sendromu), evliliğin bitmesi, eşin vefatı, ebeveynlerin ölümü veya bakımı ile ilgili sorumluluklar gibi…

Çocukların büyüyüp evden ayrılması ikinci kayıp gibi algılanır.

Erkeğin evden uzaklaşması onunla iletişim bozukluğu kadında derin bunalım riskini artırabilir.

Menopoz öncesinde kişinin özgüveni yüksekse sorun çıkmaz.



Ama zaten kolay yıkılabilen özgüvene sahipse, çevresiyle ve eşiyle ilişkileri kötüyse menopozla birlikte değersizlik ve ümitsizlik düşünceleri yoğunlaşır. Ciltteki ve vücuttaki değişimler sonucu kişi kendini çirkin bulmaya ve gereksiz olduğu hissine kapılmaya başlayabilir. Bu işe yaramazlık duygusu ruhî çöküntüye uygun ortamı hazırlar.

Bizimki gibi geleneksel toplumlarda yaş ile birlikte kadının statüsü artar, olgunluk kadına güç verir.

Batı toplumlarında ise tam tersine doğurganlık, gençlik ve güzelliğe verilen önem menopoz dönemini daha zor bir hale getirir.