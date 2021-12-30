Milyonların gözü kulağı 3 Ocak’ta… TÜİK tarafından 3 Ocak Pazartesi günü enflasyon rakamları açıklanacak ve milyonların merakla beklediği zam oranı netleşecek.

Memur emekli zam ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Hem emekliler hem de memurlar maaşlarının ne kadar artacağını, yüzde kaçlık bir zam alacaklarını araştırıyor. Memur ve emeklilere yılda iki kez ocak ile temmuz aylarında enflasyon oranına göre zam yapılıyor. 2021 Aralık ayı enflasyon rakamı 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon rakamına göre memur ve emekli zam oranı netlik kazanacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaş, aylığına yüzde 5 zam yapılacak. Buna ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.