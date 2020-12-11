  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Melihat Gülses, çevrim içi konserle sanatseverlerle buluşacak
Aktüel

Melihat Gülses, çevrim içi konserle sanatseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:41:14 -
Melihat Gülses, çevrim içi konserle sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, aralık ayında İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında sanatseverlerle buluşacak.

Repertuvarında "Bir Demet Yasemen", "Mazi", "Nazende Sevgili", "Seven Ne Yapmaz", "Arım Balım Peteğim" ve "Adını Anmayacağım" gibi nostaljik şarkıların yer aldığı konser, yarın 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek.

Öte yandan İş Sanat'ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda William Shakespeare'in "Kuru Gürültü" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserlerinden seçilmiş bölümler, 23 ve 30 Aralık'ta edebiyatseverlerle buluşacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda da "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" ile "Çizmeli Kedi" 13 ve 20 Aralık'ta çocukların beğenisine sunulacak.

Semplice Quartet, "İyi ki Doğdun Beethoven" başlıklı konseriyle 17 Aralık'ta, Iraz Yıldız 22 Aralık'ta, "Çayeli'nden Öteye Karadeniz Ezgileri" projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık'ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri ise 31 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti.
ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti
Dünya

ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti

İki ülke yetkilileri bir araya geldi. ABD ordusu, Güney Kore'deki 12 askeri bölgeyi ev sahibi ülkeye iade etti.
Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor
Ekonomi

Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor

Milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran yapılandırma, iş dünyasının üzerindeki yükü hafifletecek. Devlete olan borçlarını yapılandırıp peş..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay