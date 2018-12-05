Mehmet Ali Alabora gezi kalkışması olaylarında gösterilerin en ön safında yer aldı. Gezi olaylarının ağaç meselesinden ibaret olmadığını attığı twit ile de dile getirdi. Gezi kalkışmasının finansörü olan Saros’la da ilişkisi çıkan Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıktı. Peki Mehmet Ali Alabora kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır.

Mehmet Ali Alabora (d. 25 Kasım 1977, İstanbul), Türk oyuncu. Mustafa Alabora ve Betül Arım'ın oğludur. Alabora, oyuncu anne (Betül Arım) ve babanın (Mustafa Alabora) oğulları olarak 25 Kasım 1977'de İstanbul'da doğdu. İlk tiyatro deneyimini, okulun tiyatro kolunda İngilizce oynadıkları, Çöpçatan (The Matchmaker), Damdaki Kemancı, Batı Yakasının Hikayesi oyunları ile yaşayan Mehmet Ali Alabora lise yıllarında da , “Shakespeare Çeşitlemeler”, “Biz, Orhan Veli” gibi oyunlarda rol aldı.

Lisede öğrenciliği sürerken Özel Boğaziçi Lisesi'nin desteği ile 1994 yılında Evren Ergeç ile "Boğaziçi Sanat" adında yarı profesyonel bir tiyatro kurdu. Bu ekiple birkaç temsil oynadı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Yüksek Lisans yaptı. İlk profesyonel tiyatro deneyimine Tiyatro İstanbul sahnesinde sergilenen Acaba Hangisi? adlı oyunla başladı. Bir yandan da 1995–1997 yılları arasında atv'de yayınlanan A Takımı programında muhabir olarak çalıştı. Bu sırada kendini ilk kez tanıttığı Kara Melek adlı televizyon dizisinde rol almaya başladı. Ancak asıl ünlenmesi Yılan Hikayesi adlı televizyon dizisinde başrolde oynaması ile oldu. 1999 yılında ilk sinema filmi olan Türk-Yunan ortak yapımı Kayıkçı isimli filmde başrolü oynadı. Bir süre Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Alabora, Garajistanbul'un kurucularındandır ve 2010 Mayıs ayına kadar da yönetiminde görev almıştır.

29 Mart 2011'de kurulan Oyuncular Sendikası'nın kurucu üyelerinden olan Mehmet Ali Alabora, önce Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 10-11 Eylül 2011'de yapılan Oyuncular Sendikası'nın 1. Olağan Genel Kurulu'nu takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan seçilmiştir. Alabora 6-7 Eylül 2014'te yapılan 2. Olağan Genel Kurul'a kadar Genel Başkanlık görevini sürdürmüştür.

Mehmet Ali Alabora, "Gezi'nin arkasında hiçbir örgüt yok" demişti. Oysa mahkeme gezi olaylarının arkasında bir çok emperyalist kuruluşların olduğunu ortaya çıkardı.