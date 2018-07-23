Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu!

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekililiyor. Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçındaki rakibi Aberdeen-Burnley eşleşmesinin galibi olacak. Beşiktaş ise rakibini bekliyor.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.