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Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:19
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu!

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekililiyor. Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçındaki rakibi Aberdeen-Burnley eşleşmesinin galibi olacak. Beşiktaş ise rakibini bekliyor.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:19
  1. Medipol Başakşehir
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi
  3. Kura çekimi

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