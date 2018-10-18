MediaMarkt’ta müşteriler “Keyfine Bakacak”

Teknoloji ve elektronik alışverişleri MediaMarkt’ın sunduğu ürün, hizmet ve avantajlarla keyifli ve güvenilir bir deneyime dönüşüyor. MediaMarkt’ın reklam ajansı TBWA\Istanbul tarafından hazırlanan yeni reklam kampanyasında MediaMarkt farkı, “Keyfine Bak, MediaMarkt” sloganı ile güçlü ve enerjik bir şekilde dile getiriliyor.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, “MediaMarkt olarak yaptığımız her şeyin temelinde müşteriyi mutlu etmek yatıyor. Yeni reklam filmimiz bunu son derece renkli, dinamik bir şekilde anlatıyor” dedi. Gökyıldırım sözlerine şöyle devam etti: “MediaMarkt odağına aldığı yüksek müşteri memnuniyet performansı sayesinde tüketicinin kendini güvende hissetmesini sağlıyor, çözüm üretiyor, fark oluşturuyor, bazen çok zor olabilen elektronik ve teknoloji alışverişlerinde ve servislerinde her zaman yanında olduğunu ona derinden hissettiriyor. Yeni reklam filmimiz MediaMarkt’ta tüketicinin endişe duymayacağı, strese girmeyeceği, tam tersine alışveriş etmekten keyif aldığını çok güzel anlatıyor.”