THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

MediaMarkt’ta müşteriler “Keyfine Bakacak”

Teknoloji marketi MediaMarkt, yeni reklam kampanyasında “Keyfine Bak, MediaMarkt” sloganı ile güçlü ve enerjik bir şekilde dile getiriliyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:57
MediaMarkt’ta müşteriler “Keyfine Bakacak”

Teknoloji ve elektronik alışverişleri MediaMarkt’ın sunduğu ürün, hizmet ve avantajlarla keyifli ve güvenilir bir deneyime dönüşüyor. MediaMarkt’ın reklam ajansı TBWA\Istanbul tarafından hazırlanan yeni reklam kampanyasında MediaMarkt farkı, “Keyfine Bak, MediaMarkt” sloganı ile güçlü ve enerjik bir şekilde dile getiriliyor.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, “MediaMarkt olarak yaptığımız her şeyin temelinde müşteriyi mutlu etmek yatıyor. Yeni reklam filmimiz bunu son derece renkli, dinamik bir şekilde anlatıyor” dedi. Gökyıldırım sözlerine şöyle devam etti: “MediaMarkt odağına aldığı yüksek müşteri memnuniyet performansı sayesinde tüketicinin kendini güvende hissetmesini sağlıyor, çözüm üretiyor, fark oluşturuyor, bazen çok zor olabilen elektronik ve teknoloji alışverişlerinde ve servislerinde her zaman yanında olduğunu ona derinden hissettiriyor. Yeni reklam filmimiz MediaMarkt’ta tüketicinin endişe duymayacağı, strese girmeyeceği, tam tersine alışveriş etmekten keyif aldığını çok güzel anlatıyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:57
  1. MediaMarkt
  2. TBWA\Istanbul
  3. MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım
  4. Keyfine Bak MediaMarkt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan'ın başı bu kez FETÖ ile dartte
    1. Arda Turan'ın başı bu kez FETÖ ile..
    2. Beykoz'da iş adamına lüks aracında..
    3. THY’den 60 yıl sonra Ankara-Roma seferi
    4. Beykoz’a değer katacaklar
    5. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    6. MediaMarkt’ta müşteriler “Keyfine..
    7. Bahaettin Karakoç son yolculuğuna..
    8. TÜRK-İŞ asgari ücretin ne kadar..
    9. Bu tarihlerde ev alanlar dikkat! Fazla..
    10. Fatih Altaylı, polise neden..
    11. Erdoğan'dan 'Ara Güler' açıklaması
    12. Yıldız Holding CEO’sundan bereketin..
    13. MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman..
    14. Trump’ın faiz takiyesi
    15. TEM Otoyolu'nda bakım çalışması
    16. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    17. Sıra Merkez’in sınavında
    18. Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş..
    19. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
    20. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı