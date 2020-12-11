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Aktüel Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Aktüel

Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:09:24 -
Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yarın, Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanağın, gece yarısından itibaren Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında (Kırklareli merkez, Kofçaz, Babaeski ve Pehlivanköy) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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