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Aktüel Mahmud Efendi Hazretleri hastaneye mi kaldırıldı? Efendi hazretleri sağlık durumu nasıl?
Aktüel

Mahmud Efendi Hazretleri hastaneye mi kaldırıldı? Efendi hazretleri sağlık durumu nasıl?

İsmailağa cemaati lideri Mahmud Efendi Hazretleri sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Efendi hazretlerinin sağlık durumunun nasıl olduğu, hastalığının ne olduğu merak ediliyor. Mahmud Efendi Hazretleri'nin sağlığı nasıl?

Yeniakit Publisher
2022-06-05 09:39:00 -
Mahmud Efendi Hazretleri hastaneye mi kaldırıldı? Efendi hazretleri sağlık durumu nasıl?

Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaat şeyhi olan Mahmud Efendi Hazretleri'nin İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi oluğu duyuruldu.

Mahmud Efendi Hazretleri hastaneye mi kaldırıldı? Efendi hazretleri sağlık durumu nasıl?

Mahmud Efendi Hazretleri'nin sağlık durumu hakkında İsmailağa Cami sosyal medya hesabından, "Üstadımız, Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahade altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" dendi.

Mahmud Efendi Hazretleri daha önce de aynı rahatsızlık sebebiyle tedavi görmüştü.

 

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